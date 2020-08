Mario Ohoven, Präsident des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft, spricht sich grundsätzlich zwar für Hygienemaßnahmen in Unternehmen aus. Solche Passagen ärgern ihn aber. Ohoven fragt sich, wie der Arbeitgeber sozusagen per Ferndiagnose die korrekte Bildschirmposition des Angestellten nachvollziehen solle. Und er hält auch den "Vorschlag der kontrollierten Organisation der Pausenzeiten, um die Abstände in den Aufenthaltsräumen zu gewährleisten, für etwas lebensfern". Arbeitgeber seien keine Lehrer, die Schülern die Pausenzeiten vorschrieben.