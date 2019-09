Die Innenminister von Niedersachsen, Thüringen und Hessen fordern ein Verbot der rechtsextremsistischen Gruppe "Combat 18". Einem Bericht der "taz" zufolge haben sie an Bundesinnenminister Horst Seehofer appelliert, ein Verbot zu verlassen.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius sagte der "taz", wenn man "Combat 18" verbieten könne, sollte man das so schnell wie möglich tun. Ein Verbot müsse schnell und gründlich geprüft werden. Der Thüringer Innenminister Georg Maier sagte im Interview, er unterstütze ein Verbotsverfahren ausdrücklich. Und aus Hessen hat Innenminister Peter Beuth laut "taz" einen Brief an Seehofer geschrieben, mit der Bitte um ein Verbot.