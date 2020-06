Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die rechtsextremistische Vereinigung "Nordadler" verboten. Wie ein Ministeriumssprecher twitterte, laufen seit den Morgenstunden polizeiliche Maßnahmen in vier Bundesländern. In Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen werden Objekte von wichtigen Vereinsmitgliedern durchsucht. Aus dem sächsischen Innenministerium hieß es auf Nachfrage des MDR, dass es im Freistaat Durchsuchungen in Dresden und Pirna gab.