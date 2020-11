An einem Sonnabend in einer nordsächsischen Gartensparte: Am Mast einer Parzelle weht die Reichskriegsflagge. Bei der Herbstwanderung auf den Brocken kurz vor dem Gipfel: ein Dutzend junge Männer in Tarnfleckhosen. In der Hand trägt der vorderste einen Stock mit der Reichsflagge, als würde er in ein Olympiastadion einlaufen.