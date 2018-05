Mortler will erneut versuchen, das Werbeverbot für Tabak durchzusetzen. Denn noch immer lächeln tausendfach glückliche Menschen mit Kippe in der Hand in Deutschland. So wie auf dem Plakat, das die Suchtexpertin der Deutschen Krebshilfe in der Hand hält. Martina Pötschke-Langer will es dem Gesundheitsminister schenken. Vielleicht, sagt sie, macht ihm das Mut, die Werbung zu verbieten - so wie das alle Mitgliedstaaten der EU bereits getan haben. Alle, außer Deutschland.