Wanderzirkusse sollen künftig keine Giraffen, Elefanten, Nashörner, Affen oder Bären mehr neu anschaffen dürfen. Das geht aus einem Verordnungsentwurf hervor, den Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner am Donnerstag in Berlin vorgelegt hat. "Wildtiere gehören nicht in die Manege", erklärte die CDU-Politikerin. Gerade in Wanderzirkussen litten sie "unter dem ständigen Reisen, den oft nicht artgerechten Bedingungen vor Ort".