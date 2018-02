Der Verbraucher könne sich in einem Register beim Bundesamt für Justiz registrieren lassen. Und jeder Verbraucher, der erfasst sei, könne dann für seinen eigenen Schadenersatzprozess die Ergebnisse des Musterprozesses nutzen. Was im Fall der Abgasmanipulationen, gerade vor dem Hintergrund drohender Fahrverbote in deutschen Städten, eine besondere Bedeutung hätte, um zum Beispiel Volkswagen für die erforderliche Nachrüstung in Haftung zu nehmen.



Ob das funktioniert hängt auch davon ab, wann das Gesetz verkündet und in Kraft treten würde. Aber in jedem Fall wäre es ein Schritt nach vorn, wenn Kunden sich künftig ohne großes Kostenrisiko gegen Konzerne, die massenhaft Schaden verursachen, gemeinsam zur Wehr setzen könnten.