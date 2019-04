Deutschlands Verbraucherschützer fordern ein neues staatlich organisiertes Angebot zur privaten Altersvorsorge. Laut einem am Montag vorgestellten Konzept des Bundesverbands der Verbraucherzentralen VZBV sollen bei dem neuen Produkt "Extrarente" Arbeitnehmer automatisch über ihre Arbeitgeber in die Vorsorge einzahlen – es sei denn, sie widersprechen. Auch Selbständige sollen einzahlen dürfen.

Laut dem VZBV-Konzept sollen die Einzahlungen flexibel möglich sein. So seien etwa Beträge zwischen fünf und mehreren Hundert Euro pro Monat vorstellbar. Die Höhe der Einzahlungen soll dabei laufend geändert werden können. In einer "Basisvariante" sind vier Prozent des Bruttoeinkommens als monatliche Einzahlung vorgesehen.

Das eingezahlte Geld soll laut den VZBV-Plänen über private Fondmanager, die durch einen öffentlichen Träger per Ausschreibung beauftragt werden, am Kapitalmarkt angelegt werden. Die Organisation über den öffentlichen Träger reduziere im Vergleich zu gewinnorientierten Unternehmen die Kosten, begründete der Verband seinen Vorschlag.

Bisherige Vorsorgemodelle wie die Riesterrente sind nach Auffassung der verbraucherschützer kaum rentabel. Bildrechte: imago/Bernhard Classen

Bis zum 49. Lebensjahr des Arbeitnehmers soll das eingezahlte Geld laut dem VZBV-Konzept komplett in Aktien angelegt werden. Die Verbraucherschützer begründeten das damit, dass bei Aktien langfristig höhere Renditen zu erwarten seien. Da Aktien allerdings auch ein höheres Risiko bedeuteten, solle ab dem 50. Lebensjahr schrittweise in nicht so stark schwankende Anlagen umgeschichtet werden. Ausgeschüttet werden soll die "Extrarente" später, indem Fondsanteile Stück für Stück verkauft werden und der Erlös als monatliche "Extrarente" ausgezahlt wird.