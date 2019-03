Das Weiterleiten des Videomaterials ist nicht nur in Neuseeland strafbar, sondern auch in Deutschland, erklärt der hallesche Rechtsanwalt für Medienrecht, Michael Geiger. Das Ansehen an sich sei nicht strafbar, das Teilen schon, "weil ich damit das Persönlichkeitsrecht Dritter verletze und das steht auch in Deutschland unter Strafe."

Wer das Christchurch-Video in Deutschland weiterleitet, könnte jedoch auch noch härter bestraft werden, meint Rechtsanwalt Geiger. "Hier im konkreten Fall Neuseeland kommen auch noch andere strafrechtliche Aspekte in Belang. Es könnte der Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllt sein oder Gewaltverherrlichung."

Außerdem sei es wichtig, dass es hierbei nicht nur um das Teilen des Videos in sozialen Netzwerken ginge. Wer das Video, in egal welcher Form, per USB-Stick oder in einem Chat an Freunde, Familie oder andere weitergebe, könne dafür angeklagt werden, sagt Geiger.