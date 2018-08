Die Gewerkschaft Verdi in Mitteldeutschland hat das Ausmaß des Lohngefälles bei Altenpflegern als erschreckend bezeichnet. Fachbereichsleiter Bernd Becker sagte MDR AKTUELL, man brauche endlich einen flächendeckenden Tarifvertrag, der das Lohndumping stoppe.

Die Pfleger in Sachsen-Anhalt verdienen rund 600 Euro weniger als im bundesweiten Durchschnitt. Auch in Sachsen sind die Löhne nicht viel höher. Thüringen liegt an viertletzter Stelle.