In der Debatte um die Pflegesituation in Deutschland macht sich ein Bündnis aus Deutschem Pflegerat, Deutscher Krankenhausgesellschaft (DKG) und der Gewerkschaft Verdi für eine bessere Personalausstattung stark.

DKG-Präsident Gerald Gaß erklärte, die Festlegung des Bedarfs müsse sich an einer hochwertigen Pflege orientieren und nicht nur an Untergrenzen und Mindestvorgaben. Verdi-Vorstandsmitglied Sylvia Bühler ergänzte, bessere Arbeitsbedingungen seien das beste Mittel gegen den Fachkräftemangel:

Zusammen mit dem Deutschen Pflegerat wollen beide Organisationen bis Jahresende einen konkreten Vorschlag für ein " Pflegepersonalbemessungsverfahren" vorlegen. Dieses Instrument solle alle Stationen mit Betten in den Krankenhäusern umfassen und sich am jeweiligen Pflegebedarf orientieren. So sei der Pflegebedarf in einer Station, in der Sportler nach Knie-Operationen liegen, geringer als in einer Geriatrie-Station mit vielen älteren Patienten mit Demenz, erläuterte Gaß.