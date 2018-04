Reisende müssen sich am Dienstag auf massive Einschränkungen im Luftverkehr einstellen. Grund ist der Tarifstreit im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft Verdi kündigte an, die Flughäfen Frankfurt, München, Köln und Bremen zu bestreiken. Konkret wurde das Bodenpersonal aufgerufen, die Arbeit zeitweise niederzulegen. Betroffen ist der Bodenverkehrsdienst und teilweise die Flughafenfeuerwehr.

Am Dienstag solle es laut Verdi in allen Bundesländern Arbeitsniederlegungen geben. Betroffen seien alle Bereich des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen. Auch in Kitas und im Nahverkehr seien Warnstreiks geplant. Gewerkschaftschef Frank Bsirske sagte am Montag in Berlin, bis Freitag müsse in allen Bundesländern mit Streiks gerechnet werden. Es sei mit starken Einschränkungen zu rechnen. Die Arbeitgeber sollten ihr Blockadehaltung endlich aufgeben.