Der Bundeskongress der Gewerkschaft Verdi wählt heute in Leipzig einen neuen Vorsitzenden. Der langjährige Chef der Dienstleistungsgewerkschaft, Frank Bsirske, tritt nach 18 Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl an. Nachfolger des 67-Jährigen soll dessen bisheriger Vize Frank Werneke werden.

Frank Werneke (rechts) soll Nachfolger von Frank Bsirske werden. Bildrechte: dpa

Bsirske betonte in seinem letzten Geschäftsbericht am Montag die Erfolge der Dienstleistungsgewerkschaft in Tarifauseinandersetzungen. Zudem lieferte er ein starkes Plädoyer für die Grundrente und für eine Erhöhung des Mindestlohnes auf zwölf Euro. Nur ein höherer Mindestlohn könne den Niedriglohnsektor austrocknen, in dem rund ein Viertel aller Beschäftigten in Deutschland festhingen, sagte Bsirske. Zudem forderte er ein Ende der Politik der "schwarzen Null". Deutschland brauche Investitionen in den sozialen Wohnungsbau, das Bildungssystem, den Breitbandausbau, die Pflege und die öffentliche Infrastruktur.