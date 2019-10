Campact sieht den Entzug der Gemeinnützigkeit in einer Reihe mit dem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) gegen das globalisierungskritische Netzwerk Attac vom Februar 2019. Dabei wurde politische Bildung sehr viel enger als bisher definiert. Die Förderung politischen Engagements ist demnach nur noch zu 25 in der Abgabenordnung als gemeinnützig anerkannten Zwecken möglich. Campact kritisierte, wichtige Aufgaben wie die Förderung von Menschenrechten, soziale Gerechtigkeit und faire Handelspolitik fehlten dabei.

Die Gesetzgeber in Bund und Ländern müssen endlich den völlig veralteten Zwecke-Katalog reformieren und den Begriff der politischen Bildung aus seiner Zwangsjacke befreien.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) Bildrechte: dpa

Finanzminister Olaf Scholz will verhindern, dass weitere Netzwerke die Gemeinnützigkeit verlieren. Der SPD-Politiker kündigte eine Gesetzesreform an. Scholz sagte: "Wenn Organisationen, die sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzen, schlechter gestellt werden als jeder x-beliebige Verein, müssen wir das Steuerrecht ändern." In den nächsten Wochen werde das Finanzministerium dazu einen Vorschlag machen. Derzeit liefen Gespräche mit Nichtregierungsorganisationen und den zuständigen Länderfinanzministerien.