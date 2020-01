Die meisten verbotenen Vereine sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums dem Phänomenbereich "Ausländerextremismus" zuzuordnen, nämlich 106 an der Zahl. Solche Organisationen operieren laut Verfassungsschutz von Deutschland als sicherem Rückzugsraum aus, um politische Ziele in ihren Heimatländern zu verfolgen. 57 der verbotenen Vereine wurden dem Rechtsextremismus zugerechnet, 21 dem Islamismus. 27 Vereine wurden als "Glücksspielvereinigungen" verboten, 63 Vereine als den Strafgesetzen zuwiderlaufende Vereinigungen. " Linksunten " ist der zweite Verbotsfall aus dem Bereich des Linksextremismus. Drei weitere Verbotsfälle betrafen Kapitalgesellschaften und lassen sich keinem Phänomenbereich direkt zuordnen.

Nach Angaben der zuständigen Innenministerien sind bisher weder in Sachsen-Anhalt noch in Thüringen Vereine verboten worden. In Sachsen gelten laut sächsischem Staatsministerium des Inneren vier Verbote, alle sind dem Rechtsextremismus zuzuordnen.



In Sachsen wurden 2001 die "Skinheads Sächsische Schweiz" verboten, 2007 die "Kameradschaft Sturm 34", 2013 die "Nationalen Sozialisten Döbeln" sowie 2014 die "Nationalen Sozialisten Chemnitz".