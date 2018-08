Der Datenschutzverein Digitalcourage will am Dienstag in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde gegen den Einsatz sogenannter Staatstrojaner einlegen. Dabei handelt es sich um eine Spionage-Software, die sich heimlich auf Smartphones und Computern einnistet und Daten abgreift. Ermittler können die Trojaner seit dem vergangenen Jahr bei der Jagd nach Verbrechern einsetzen. Sie können so etwa Nachrichten über Messengerdienste wie WhatsApp mitlesen, die zwischen den Geräten verschlüsselt übermittelt werden. Zuvor waren Trojaner nur zur Terrorabwehr erlaubt.