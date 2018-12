Das Bundesamt für Verfassungsschutz will Rechtsextremismus stärker beobachten. Das kündigte der neue Chef des Bundesamtes, Thomas Haldenwang, an. Der "Süddeutschen Zeitung" sagte er, die Zahl der Agenten in diesem Bereich werde um 50 Prozent aufgestockt, bisher seien dort 200 Mitarbeiter tätig. Insgesamt hat das Bundesamt für Verfassungsschutz rund 3.000 Mitarbeiter.

Laut Haldenwang gebe es eine "Mobilisierung nach klarem Muster", die sich in Chemnitz "wie unter einem Brennglas" gezeigt habe. Diese beginne oft mit einem "Trigger-Ereignis". In Chemnitz sei dies die Tötung eines Deutschen gewesen.

Thomas Haldenwang ist der Nachfolger von Hans-Georg Maaaßen, der wegen umstrittener Äußerungen in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde. Zuvor war Maaßen bereits wegen Äußerungen zu den Geschehnissen in Chemnitz in die Kritik geraten. Der damalige Chef des Verfassungsschutzes hatte die Große Koalition in eine schwere Krise gestürzt.