Der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, hat vor einer "neuen Dynamik" beim Rechtsextremismus gewarnt. Der Behördenchef sagte am Montag im ARD-Morgenmagazin, viele dieser Entwicklungen habe man bei den rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz im vergangenen Jahr beobachten können: "Ich denke da vor allen Dingen an eine sehr intensive Vernetzung, ich denke da an Fake News und falsche Propaganda. Ich denke da an massive Gewalt auf den Straßen." Haldenwang warnte, dies könne sich auch dahin entwickeln, dass aus gewalttätigen Gruppen kleine Terrorgruppen würden.

In Chemnitz war es im Spätsommer zu wochenlangen Ausschreitungen gekommen. Anlass war die mutmaßlich von Asylbewerbern begangene Tötung eines 35-jährigen Chemnitzers am Rande des Stadtfestes am 25. August 2018.

"SA-mäßig" und "intellektuell"

Der Verfassungsschutzpräsident wies in dem Interview auch auf die sehr unterschiedlichen Formen des Auftretens Rechtsextremer in der Öffentlichkeit hin. So habe man erst kürzlich zum 1. Mai in Plauen erlebt, "dass man schon so SA-mäßig durch die Straßen marschiert - uniformiert mit Fahnen, Trommelschlag und Fackeln". Es gebe aber auch einen "intellektuellen Rechtsextremismus", der sich subtiler zeige, erklärte Haldenwang. Die rechtsextreme Szene sei weitgehend im verborgenen Teil des Internets aktiv.

Mehr Möglichkeiten gefordert

Um die Szene besser beobachten zu können, bedürfe es mehr Möglichkeiten, um im Netz aktiv werden zu können, betonte der Behördenchef. Der Verfassungsschutz brauche Einblicke in nicht öffentliche Bereiche des Internets, sonst sei er blind. "Dem muss der Gesetzgeber entgegenwirken", sagte Haldenwang.

Symposium zu Extremismus im Netz