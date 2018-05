IT-Sicherheit Verfassungsschutz warnt vor Folgen eines Cyberangriffs

Maaßen erinnert an den Cyberangriff auf ein ukrainisches Kraftwerk im Dezember 2015. Zeitgleich habe es einen Angriff auf deutsche Einrichtungen gegeben: "Der gleiche Angreifer mit der gleichen Schadware hat auch versucht, deutsche Infrastruktur anzugreifen." Seinerzeit hatten die deutschen Sicherheitsbehörden Russland dafür verantwortlich gemacht. Den Trägern der kritischen Infrastrukturen seien diese Gefahren bekannt, so Maaßen, und sie seien darauf eingestellt.

Doch was wäre das Ziel derartiger Angriffe? Das Ziel sei ein politisches und müsse im politischen Kontext gesehen werden, so der Verfassungsschutzchef. Der Angreifer bleibe damit deutlich unterhalb der Schwelle einer kriegerischen Auseinandersetzung, könnte aber zu diesem Mittel greifen, wenn er auf diplomatischem Wege nicht mehr weiter komme.

Auch Desinformationskampagnen dienen nach Einschätzung des Inlandsnachrichtendiensts diesem Zweck. So hatte der Verfassungsschutz im Vorfeld der Bundestagswahl vor derartigen Kampagnen gewarnt, mit denen Einfluss auf das Wahlverhalten genommen werden könnte. So war lange Zeit befürchtet worden, dass die Daten, die im Zuge eines Cyberangriffs auf den Deutschen Bundestag abgeflossen waren, für Desinformationskampagnen verwendet werden könnten.

Konkret Russland hatten die deutschen Sicherheitsbehörden seinerzeit in Verdacht, auf diese Weise Einfluss auf die Wahl nehmen zu können wie zuvor bei den Präsidentschaftswahlen in den USA oder in Frankreich. In beiden Fällen wurden russische Hacker verantwortlich gemacht, die in staatlichem Auftrag gehandelt haben sollen. Die erwartete Kampagne war in Deutschland jedoch ausgeblieben.