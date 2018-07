Die Gewaltbereitschaft der Neonazis wird als weiter hoch eingestuft. So schätzt der Verfassungsschutz von 24.000 Rechtsextremisten bundesweit derzeit 12.700 als gewaltbereit ein – 600 mehr als im Jahr 2016. Auch der Kontakt zur Szene in anderen Ländern habe sich deutlich intensiviert. Ein Beispiel sei das Großkonzert im thüringischen Themar – dort seien auch Besucher aus Italien, Österreich, der Schweiz, der Slowakei, Tschechien und Ungarn angereist.

Ausschreitungen am Rande des G20-Gipfels im Juli 2017 in Hamburg Bildrechte: dpa

Einen Anstieg gibt es laut Bericht bei den Anhängern der salafistischen Szene in Deutschland. Das Potenzial stieg zwischen 2016 und dem vergangenen Jahr von 9.700 auf 10.800. Fünf Jahre zuvor war die Zahl noch etwa halb so hoch: Für 2012 hatte das Bundesamt noch 4.500 Salafisten gemeldet.

Dabei sei es in 2017 zu einem islamistisch-motivierten Terroranschlag gekommen, als am 28. Juli ein Palästinenser in einem Supermarkt in Hamburg einen Menschen mit Messerstichen tötete und sechs weitere Menschen verletzte.