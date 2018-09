Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen muss seinen Posten räumen. Das teilte die Bundesregierung am Dienstagabend nach einem Treffen der Koalitionsspitzen mit.



Künftig werde Maaßen als Staatssekretär im Bundesinnenministerium tätig sein. Um den Verfassungsschutz werde er sich in seinem neuen Job nicht kümmern. Weitere Einzelheiten sollten am Mittwoch bekannt gegeben werden.