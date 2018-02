Parität in der gesetzlichen Krankenversicherung: In ihrem Wahlprogramm forderten die Sozialdemokraten, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder den gleichen Anteil am gesetzlichen Krankenversicherungsbeitrag zahlen sollen. So steht es jetzt auch im Koalitionsvertrag: "Wir schaffen eine gerechtere Finanzierung der GKV. […] Ab 1. Januar 2019 werden Beiträge zur Krankenversicherung wieder in gleichem Maße von Arbeitgebern und Beschäftigten geleistet."