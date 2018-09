Strafzumessung Sollten Richter weniger Spielraum haben?

In einem kurzen Video stellt Henning Radtke, Richter am Bundesverfassungsgericht, sein Diskussionsthema für den Deutschen Juristentag vor. Er kritisiert, dass vergleichbare Straftaten teilweise sehr unterschiedlich sanktioniert werden: "Ich überzeichne: Ein Betäubungsmitteldelikt in Berlin führt zu zwei Jahren Freiheitsstrafe und in Weiden in der Oberpfalz zu zwölf Jahren."

Lauinger bekräftigt richterliche Unabhängigkeit

Thüringens Justizminister Dieter Lauinger, selbst ehemaliger Richter, hält Radtkes Beispiel für extrem plakativ. Denn bei jedem Verfahren gebe es unterschiedliche Voraussetzungen:

Dieter Lauinger (B90/Die Grünen) Bildrechte: dpa "Es gibt den einen Täter, der schon fünf Vorstrafen hat und den anderen, der überhaupt keine hat. Es gibt den einen, der macht es vielleicht nicht aus Notwehr, aber doch aus Verzweiflung aufgrund seiner finanziellen Situation und der andere macht es aus rein monetären Interessen. Es gibt einfach nicht die gleiche Tat und den gleichen Täter, sodass man sagen könnte, das kann man mathematisch regeln."



Es könnte ein Problem sein, wenn zwei Richter bei ein und demselben Angeklagten zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen würden: "Aber selbst dann würde ich sagen, gehört es zu dem, was richterliche Unabhängigkeit ausmacht, dass der Richter Kollege A das mit einer Strafe X bewertet und der andere Kollege mit einer Strafe Y, die auch mal unterschiedlich sein kann."

Richterbund: Korrekturen über Rechtsmittel

Holger Pröbstel sieht das ähnlich. Er ist der Vorsitzende des Richterbundes Thüringen und Vorsitzender Richter am Landgericht in Erfurt: "Ich plädiere eher, dem Richter ein bisschen mehr Spielraum zu lassen und darauf zu vertrauen, dass Richter die sich an Recht und Gesetz halten, damit auch umzugehen wissen. Das schließt in Einzelfällen nie aus, dass man komplett daneben liegen kann, aber dafür gibt es in meinen Augen immer noch die Korrektur über das Rechtsmittel." Die Möglichkeit also, ein Urteil anzufechten und gegebenenfalls vor ein höheres Gericht zu gehen.

US-Modell als Vorbild?

Richter Holger Pröbstel Bildrechte: dpa Beim Deutschen Juristentag in Leipzig soll auch diskutiert werden, ob das US-amerikanische-Modell der "Sentencing Guidelines", also Leitlinien für Strafurteile als Vorbild für das deutsche Strafrecht dienen könnte. Auch davon ist Pröbstel nicht überzeugt. Zum einen, weil das in der Regel zu höheren Strafen führe: "Ob höhere Strafen immer das Wahre sind, darüber kann man trefflich streiten."