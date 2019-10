Das geht aus dem Bildungstrend des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen hervor, den die Kultusministerkonferenz in Auftrag gegeben hatte. An der Studie nahmen 2018 knapp 45.000 Neuntklässler aus 1.460 Schulen im gesamten Bundesgebiet teil.

So schnitt neben Sachsen und Thüringen auch Bayern in den Fächern Mathematik, Biologie, Physik und Chemie besonders gut ab. In Sachsen sanken die Leistungen allerdings in den Fächern Biologie und Chemie leicht. In Thüringen gingen die Leistungen auch in Mathe zurück. Als Vergleich wurde der letzte Bildungstrend aus dem Jahr 2012 genommen.