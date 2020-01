Falsch geparkt, unerlaubt abgebogen, zu schnell gefahren – Verkehrsverstöße passieren in Deutschland ununterbrochen. Und ziehen dann meist einen bürokratischen Rattenschwanz nach sich. Der Verkehrsgerichtstag wird diskutieren, ob sich nicht unter anderem vereinfachte Verfahren besser eignen würden.

Dies betrifft auch die Rolle der Staatsanwaltschaften bei Bußgeldverfahren. Denn die müssen nach geltendem Recht ein Bußgeldverfahren vor Abgabe an das Gericht prüfen. Meistens geschieht dies ohne einen nennenswerten Erkenntnisgewinn. Der Verkehrsgerichtstag wird neben anderen Punkten darüber diskutieren, ob der Zwischenschritt über den Staatsanwalt nicht weggelassen werden könnte.

Im September 2019 hatte eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach ergeben, dass 90 Prozent der 30- bis 59-Jährigen eine zunehmende Aggressivität im Straßenverkehr wahrnehmen. Die Experten in Goslar wollen erörtern, ob es sich hier um das subjektive Empfinden der Verkehrsteilnehmer handelt oder ob es tatsächlich rauer auf den Straßen in Deutschland zugeht.



Auch das Rasen wird Thema in Goslar sein. Nach den jüngsten Gesetzen gegen Wettrennen und „Alleinraser“ soll nun analysiert werden, ob die harten Strafen auch Wirkung auf den Straßen zeigen.