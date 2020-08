Strafen für Raser Verkehrsminister wollen sich bis September einigen

Aus fachlicher und rechtlicher Sicht soll dieses scharfe Schwert eines Fahrverbots nur in besonders schweren Fällen angewendet werden.

Nach Angaben eines Sprechers des saarländischen Verkehrsministeriums, das derzeit den Vorsitz in der Verkehrsministerkonferenz hat, schlug der nordrhein-westfälische Verkehrsminister Hendrik Wüst vor, dass innerorts in Tempo-30-Zonen vor Schulen und Kindergärten bei Tempoüberschreitungen ab 21 Stundenkilometern schon beim ersten Verstoß ein Fahrverbot verhängt wird. Gleiches solle ab 26 Stundenkilometern außerorts in Autobahnbaustellen gelten. Außerdem sollen Bußgelder erhöht werden.