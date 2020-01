Der Ausbau und Erhalt von Straßen, Schienen und Brücken scheitert in Deutschland oftmals nicht am Geld. Vielmehr sorgen langwierige Planungsverfahren für jahrelangen Stillstand. Um mehr Tempo in die langwierige Verfahren zu bekommen, hat der Bundestag am Freitag ein Gesetzespaket von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) beschlossen.