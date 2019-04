In vielen deutschen Großstädten fehlt es an bezahlbaren Wohnungen – obwohl viel gebaut und saniert wird. Immobilienriesen wie "Die Deutsche Wohnen" stehen in der Kritik. Sie trieben die Mieten für maximalen Gewinn in die Höhe. Empörte Mieter protestieren. In Berlin hat eine Bürgerinitiative ein Volksbegehren gestartet, um "besonders profitorientierte Unternehmen" mit mehr als 3.000 Wohnungen zu enteignen. Ist das legitim - und was spricht dafür und dagegen?