Der Sozialverband VdK Deutschland und der Paritätische Gesamtverband pochen auf erneute Korrekturen am Klimapaket. "Von Pendlerpauschale und Mobilitätsprämie profitieren nur die, die erwerbstätig sind", sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele der "Neuen Osnabrücker Zeitung" am Mittwoch und forderte, die Prämie etwa auch auf Rentner und Erwerbsgeminderte auszuweiten.

Nach der Abstimmung am Mittwoch muss der Bundestag den Kompromiss am Donnerstag billigen, der Bundesrat am Freitag. Dann kann zum Beispiel die Senkung der Mehrwertsteuer im Bahnfernverkehr Anfang 2020 in Kraft treten.