In Sachsen-Anhalt übrigens ist das bislang etwas anders: Dort ist es zurzeit nicht möglich, eine Demo zu verbieten, nur weil sie die öffentliche Ordnung gefährden könnte. Im Versammlungsgesetz des Landes fehlt der Begriff. Ein Rechtsextremist nutzt das aus, demonstriert regelmäßig in Halle und verbreitet seine Ideologie.

Nun allerdings will am Donnerstag der Landtag über eine Verschärfung des Versammlungsrechts beraten, erklärt Sebastian Striegel von den Grünen in Sachsen-Anhalt. "Mit den neuen Schutzgut der öffentlichen Ordnung ist es deutlich früher möglich, bei Verstößen einzuschreiten. Es muss nicht erst zu Straftaten kommen, sondern auch die Begehung von Ordnungswidrigkeiten kann dann dazu führen, dass dagegen vorgegangen wird."