Klare Vorgehensweise für Reste-Impfungen

Auch Halles Oberbürgermeister Wiegand hatte mit seiner Impfung für Schlagzeilen gesorgt. Er erklärte, die Impfdosen wären andernfalls verfallen – für Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin ein Ding der Unmöglichkeit: "Wir haben sogar Vorkehrungen getroffen, wenn am Tag Mengen übrig bleiben. Dann soll man gucken, nicht ob man Familienmitglieder impft oder andere, sondern in den Bereich Rettungsdienst, in den Bereich der Impfzentren, wer im Impfteam ist." Diese Personen sollten dann mit den Resten geimpft werden. "Das sind ja immer auch nur sieben oder acht Dosen, die an so einem Tag übrig bleiben. Das sind nicht solche Mengen, wie wir jetzt erleben durften."

Laut Landkreis Stendal wurden innerhalb weniger Tage über 300 Polizisten und Polizistinnen gespritzt. Sonst sind es im Landkreis um die 50 am Tag. Inzwischen bezeichnet der Landkreis die Impfung als Fehler.

Gesundheitsministerin zieht dienstrechtliche Konsequenzen in Betracht

Was passiert, wenn die Impfreihenfolge nicht eingehalten wird? Rechtlich sei es möglich, Verstöße zu ahnden, erklärt Grimm-Benne: "In unserem Fall würde das allerdings bedeuten, dass die Landesverwaltung der Kommunalverwaltung ein Bußgeld überhilft. Und das kennt eigentlich das Staatsrecht nicht." Stattdessen müsste man möglicherweise dienstrechtlich gegen diejenigen vorgehen, die sich nicht an die Reihenfolge hielten "und damit im Grunde genommen ja nicht an Gesetz und Ordnung."