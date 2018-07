Annexion der Krim, hybrider Krieg in der Ost-Ukraine, der IS, der Irak und Syrien in Flammen gesetzt hat, die Destabilisierung Afrikas – und damit eine völlig veränderte Sicherheitslage und ganz andere Missionen und Aufträge für unsere Bundeswehr.

38,5 Milliarden Euro sind in diesem Jahr für den Verteidigungshaushalt vorgesehen. Der AfD ist das bei weitem nicht genug. AfD-Bundestagsabgeordneter Rüdiger Lucassen, der vor seinem Einstieg in die Politik lange Jahre Berufssoldat war, erhebt den Vorwurf: "Mit diesem Betrag gelingt es nicht einmal, den Verfall unserer Bundeswehr aufzuhalten.“ Und der Ausblick auf die kommenden Jahre sei noch schlimmer. Das sorge auch für ein Zerwürfnis mit den Nato-Bündnispartnern.

Auch die Linken wettern gegen das Aufstocken des Etats, wenngleich mit einer anderen Stoßrichtung. Der Abgeordnete Michael Leutert forderte die Verteidigungsministerin auf, beim Nato-Gipfel in der kommenden Woche den Amerikanern eine klare Ansage zu machen in Bezug auf das Zwei-Prozent-Ziel, also den Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt: "Wir werden dieses Ziel nicht einhalten und zwar nicht einhalten wollen. Weil wir es nicht für notwendig halten. Das wäre eine ehrliche, aufrichtige Politik."