Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben massive Auswirkungen auf mitteldeutsche Flughäfen. Am Airport Leipzig/Halle fallen am Dienstag 18 Flüge aus. In Dresden wurden ebenfalls 18 Starts und Landungen gestrichen. Grund sind Arbeitsniederlegungen an den Flughäfen Frankfurt, München, Köln und Bremen. Betroffen sind die Lufthansa und ihre Tochter Eurowings.

Warnstreiks dauern bis zum Abend

Die Lufthansa sagte vorab mehr als 800 Flüge ab. Das ist mehr als die Hälfte ihrer Verbindungen. Betroffen sind nach Angaben der Airline 90.000 Passagiere. Grund ist der Aufruf der Gewerkschaft Verdi, die Bodenverkehrsdienste zu bestreiken. Verdi kämpft für eine deutliche Steigerung der Löhne im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. An den einst staatlich betriebenen Flughäfen werden viele Beschäftigte noch nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes bezahlt.

Verdi-Chef Frank Bsirske sprach von einem deutlichen Signal an die Arbeitgeber. Die Gewerkschaften erwarteten ein verhandlungsfähiges Angebot. Die Arbeitgeber würden damit eine gute Lösung am Verhandlungstisch ermöglichen. Der kommunale Arbeitgeberverband warf dagegen den Gewerkschaften vor, weniger die Arbeitgeber, sondern die Bevölkerung unter Druck zu setzen.

Auch Tegel betroffen

Am Airport Frankfurt legten am Dienstag Beschäftigte der Flugzeugabfertigung und der Flughafenfeuerwehr die Arbeit nieder. Betroffen war auch die Flugsicherheitskontrolle. Eine Sprecherin des Flughafenbetreibers sagte, der Ausstand habe am Morgen begonnen und werde wohl bis zum Abend dauern. Die Auswirkungen treffen auch den Berliner Flughafen Tegel. Die Lufthansa annullierte auf der Strecke Berlin-Frankfurt in beide Richtungen je 18 von 22 Flügen. Von Berlin nach München und zurück wurden je 12 von 19 Flügen abgesagt. Außerdem strich Eurowings von Köln/Bonn nach Tegel und in die Gegenrichtung je 9 von 14 Flügen.

Warnstreiks auch an Kitas

Warnstreiks gibt es am Dienstag auch in Kitas, im Nahverkehr und in der kommunalen Verwaltung. Betroffen sind alle Bundesländer. Die Streikwelle soll bis Freitag andauern. Am Sonntag kommen Arbeitgeber und Gewerkschaften in Potsdam zur dritten Verhandlungsrunde.