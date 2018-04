Die Zahl der Notaufnahmen in Krankenhäusern soll um mehr als 600 reduziert werden. Das hat der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen beschlossen. Demnach sollen von aktuell 1.748 Krankenhäusern künftig nur noch 1.120 entsprechende Zuschläge bekommen.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) stimmte gegen die Neuregelung. Die DKG warnte, durch die Vorgaben würden an vielen Standorten in Deutschland Rettungswagen die Krankenhäuser künftig nicht mehr anfahren und weitere Wege in Kauf nehmen müssen. Verbandspräsident Gerald Gaß forderte die Länder auf, "die teilweise überzogenen Kriterien nicht anzuerkennen".