Studie Zwei Drittel der Kommunen wollen Steuern und Gebühren erhöhen

Sieben von zehn der größeren Kommunen in Deutschland planen demnächst eine Erhöhung der Steuern und Gebühren für ihre Bürger. Die Umfrage zeigt aber auch große Unterschiede zwischen den Bundesländern. So ist der Finanzbedarf in Thüringen offenbar deutlich höher als in Sachsen.