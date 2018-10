Trotz Förderung durch den Bund Viele mitteldeutsche Schulen beim Internet unterversorgt

Das "digitale Klassenzimmer" ist ein gern gehörtes Schlagwort in Wahlkämpfen. In vielen Schulen Mitteldeutschlands kriecht das Internet aber noch immer im Schneckentempo. Nur gut die Hälfte verfügt laut Zahlen der Bundesregierung über eine ausreichende Breitbandanbindung. Wie die Ergebnisse genau aussehen und warum es für diese Schulen so schwer ist, an schnelles oder zumindest normales Internet zu kommen, erklärt unsere Autorin.

von Linda Schildbach, MDR AKTUELL