Arbeit Breite Kritik an Vorstoß zu Vier-Tage-Woche

Katja Kipping erwartet dann auch keinen Wachstumseinbruch, sondern argumentiert: Weniger Arbeit mache Beschäftigte glücklicher, gesünder und produktiver, wovon auch die Arbeitnehmer profitierten. Über den Vorschlag sollte man reden, findet Markus Schlimbach, DGB-Vorsitzender in Sachsen. Doch im Detail ist er skeptisch. Grundsätzlich sei die Vier-Tage-Woche eine gute Idee, weil erwiesen sei, dass Menschen durch die längere Erholungsphase produktiver sind und mehr schaffen. Aber: "Gerade wenn es kleinere Betriebe betrifft, dann wird die Arbeitsverdichtung sich auf vier Tage konzentrieren. Und ich weiß nicht wirklich, was dadurch gewonnen ist", sagt Schlimbach.

Auch Wirtschaftsvertreter können sich mit der Idee grundsätzlich anfreunden, haben aber Einwände. So wie Lars Fiehler von der Industrie- und Handelskammer Dresden. Auch er erwartet, dass sich Mitarbeiter so motivieren ließen und fitter seien, sagt er im Gespräch mit MDR AKTUELL. Das Modell von Katja Kipping aber habe zwei Fehler. Der erste: Wenn, dann sollte es der Staat nicht fördern. Denn wenn der Staat weniger Arbeit mit Zuschüssen belohne, dann seien Menschen, die mehr arbeiteten, angeschmiert, argumentiert Fiehler.



Und das zweite Problem: "Prinzipiell kann man sich das sogar branchenübergreifend vorstellen. Das kann ich mir in einem Industriebetrieb genauso gut vorstellen wie in einer Apotheke, in einem Krankenhaus oder in einem Einkaufszentrum. Aber es würde natürlich dazu führen, dass sie mehr Personal brauchen." Da man aber wisse, dass es beim Personal Engpässe gebe, sei die Idee schon ad absurdum geführt.