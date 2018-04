Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen will für ihr Ressort zwölf Milliarden Euro mehr Geld. Diese Zahl hat die CDU-Politikerin einem Bericht der "Bild am Sonntag" zufolge in den vertraulichen Haushaltsverhandlungen mit Finanzminister Olaf Scholz (SPD) genannt. Der Finanzplan von Scholz sehe dagegen bis 2021 lediglich eine Steigerung des Wehretats von 5,5 Milliarden Euro vor.