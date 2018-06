In der Koalition bahnt sich Streit über den Verteidigungsetat an. Auslöser sind die Finanzplanungen von Finanzminister Olaf Scholz, die bei der Union Widerspruch ausgelöst haben. Nach einem Bericht der Bild-Zeitung fordert Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) bis 2022 rund 25 Milliarden Euro mehr für die Bundeswehr, als ihr Scholz bislang zugestehen will.