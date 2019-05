Der Immobilienkonzern Vonovia will älteren Mietern eine Wohngarantie geben. Das kündigte Vorstandschef Rolf Buch an. "Wir geben Mietern ab 70 die Garantie, dass sie ihre Wohnungen nicht verlassen müssen", sagte er. Vonovia sichere ihnen zu, "dass ihre Wohnung bei Veränderung der ortsüblichen Vergleichsmiete bezahlbar bleibt". Was genau er unter bezahlbar versteht, sagte Buch allerdings nicht.

Kritik an Vonovia

In der Debatte um hohe Mieten hatte es zuletzt heftige Kritik an dem Konzern gegeben. Mieterorganisationen hatten etwa beklagt, dass viele Rentner sich die steigenden Mieten für ihre Wohnungen kaum noch leisten könnten. Umstritten sind auch die Nebenkostenabrechnungen, die Vonovia-Mieter begleichen müssen. Viele hatten in den vergangenen Jahren unverhältnismäßig hohe Steigerungen beklagt. In Berlin hatte es angesichts der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt jüngst sogar eine Debatte über die Enteignung von großen Immobilienkonzernen gegeben.