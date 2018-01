Ringen um Groko Sondierung ohne Balkon

Bei näherer Betrachtung kann man sich kaum vorstellen, dass die drei Parteien innerhalb von fünf Tagen Kompromisse finden. Einig sind sich die drei ostdeutschen Unterhändler in der Sondierungsgruppe, Reiner Haseloff (CDU), Carsten Schneider und Manuela Schwesig (SPD), es muss für den Osten schnelles Geld rausspringen, das man für Fördermaßnahmen besonders in abgehängten Regionen einsetzen kann, um dort die Stimmung zu heben.

Die CDU-Vorsitzende und geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel vermeidet es bisher, eigene Forderungen aufzustellen. Sie sieht sich als Moderatorin zwischen dem linken und rechten Flügel einer neuen Großen Koalition. Damit könnte sie aber ihre Partei verärgern. Die junge Generation um Jens Spahn und Julia Klöckner will wieder mehr konservatives Profil in der Familienpolitik und im Staatsbürgerschaftsrecht. Der Wirtschaftsflügel um Carsten Linnemann möchte keine neuen Belastungen für die Unternehmen und weniger Bürokratie- und Planungshindernisse, um die digitale Infrastruktur auszubauen.

Kann die Kanzlerin ihre Partei mitreißen? Bildrechte: dpa

Noch ist Merkel ohne Alternative in der CDU. Wenn sie das bleiben will, darf es am Ende nicht so aussehen, als würde die CSU zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik konservatives Profil durchsetzen, während die CDU auf der Zuschauerbank sitzt. Merkel muss deshalb einen Spagat versuchen, auf der einen Seite die SPD bei der Stange halten, auf der anderen Seite ihren Führungsanspruch deutlich machen. Bei den Jamaika-Verhandlungen ist ihr das gegenüber Grünen und FDP nicht gelungen. Doch da hatte sie immer noch eine GroKo als mögliche Alternative. Gelingt ihr das nun bei den Sondierungen mit der SPD wieder nicht, gibt es nur noch eine Alternative: Neuwahlen.