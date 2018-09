Horst Seehofer, der sich den Bereich Bauen in sein Innenministerium geholt hat, erwartet vom Gipfel "den Grundstein für die größte Wohnraumoffensive, die es je in einer Bundesregierung gab". Dazu zählt Seehofer auch das in dieser Woche gestartete Baukindergeld: 1.200 Euro pro Kind pro Jahr vom Staat, wenn eine Familie erstmals bauen oder eine Immobilie kaufen will.