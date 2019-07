Daraus müsse man nun Maßnahmen ableiten, wie sich überall in Deutschland, ob in der Stadt oder auf dem Land, im Osten oder im Westen gleichwertige Lebensverhältnisse herstellen lassen, sagt Carsten Schneider, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD Bundestagsfraktion.

Carsten Schneider findet, dass der Bund mehr für die strukturschwachen Regionen ausgeben muss. Bildrechte: MDR/Carsten Schneider

"Diese Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse hat einen wichtigen Punkt für diese Regierung auch gesetzt. [...] Aber das, was der Staat an Steuermitteln bereitstellt, reicht nicht aus."



Woran auch die Kommission für Gleichwertige Lebensverhältnisse nichts ändern wird. Denn zusätzliche finanzielle Mittel stehen kaum zur Verfügung, weshalb der Bericht an vielen Punkten auch kaum über vage Empfehlungen hinausgeht. So ist von einem sogenannten Gleichwertigkeitscheck die Rede. Danach sollen alle zukünftigen gesetzgeberischen Vorhaben des Bundes daraufhin geprüft werden, welche Wirkungen sie auf die Wahrung und Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland haben.