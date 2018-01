CDU, CSU und SPD sind in der ersten Runde der Koalitionsverhandlungen mit dem Versuch gescheitert, sich auf eine Härtefallregelung über den Familiennachzug für Flüchtlinge zu verständigen.



Die stellvertretende SPD-Vorsitzende und rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte im Deutschlandfunk, es gebe noch keine Einigung. Union und SPD seien aber in der Phase der Endabstimmung. Man wolle noch heute zu einem Ergebnis kommen. Aus Verhandlungskreisen hieß es am frühen Morgen, die Arbeitsgruppe Migration sei beauftragt worden, Lösungsmodelle zu erarbeiten.