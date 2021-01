Die Deutschen müssen sich auf weitere Verschärfungen der Eindämmungsmaßnahmen gegen das Coronavirus einstellen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sagte am Freitag, er rechne mit Beratungen dazu in der kommenden Woche. Bereits am Donnerstagabend erklärte der CDU-Politiker im ZDF: "Kindergärten komplett runterfahren, Schulen abschließen, wirklich Betretungsverbote in den Pflegeheimen, wenn kein negativer Schnelltest vorliegt – solche Dinge müssen wir besprechen."