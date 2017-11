Was, wenn "Jamaika" scheitert? Das würden Neuwahlen kosten und bringen

Diese Woche entscheidet über den Ausgang der Sondierungsgespräche in Berlin. Zwar melden Union, FDP und Grüne immer neue Fortschritte für ein mögliches "Jamaika"-Bündnis. Dutzende Streitpunkte aber sind weit davon entfernt, aus dem Weg geräumt zu werden. Ob Koalitionsverhandlungen beginnen, ist also offen. Doch was, wenn "Jamaika" scheitert? Eine Option: eine Minderheitsregierung. Oder aber es müsste neu gewählt werden.

von Frank Aischmann, Hauptstadtkorrespondent MDR AKTUELL