Zwölf Verkehrsprojekte in Deutschland können bald schneller realisiert werden. Sie bedürfen künftig keiner Genehmigung mehr durch einen behördlichen Verwaltungsakt, sondern nur noch per Gesetz. Das ist Teil des Klimaschutzprogramms, das eine Verlagerung des Verkehrs auf umweltfreundliche Alternativen wie die Bahn vorsieht. Dadurch soll etwa der Ausbau der Bahnstrecken von Magdeburg nach Halle, Leipzig nach Chemnitz und Hannover nach Bielefeld schneller voranschreiten.



2020 sollen außerdem insgesamt rund 665 Millionen Euro in den Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs fließen. In den Folgejahren sollen die Bundeshilfen auf jeweils eine Milliarde Euro aufgestockt werden. Diese Gelder dürfen von Städten und Kommunen künftig auch zur Erneuerung bereits existierenden Infrastruktur verwenden werden.



Ebenfalls im Sinne der Verkehrswende: Die Länder sollen noch in diesem Jahr mehr Geld für den öffentlichen Bahn-Nahverkehr erhalten.