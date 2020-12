Superwahljahr 2021 Die Meisterschaft der politischen Farbenspiele

Das kommende Jahr wird ein Superwahljahr werden. Es gibt insgesamt sechs Landtagswahlen, davon vier in Ostdeutschland, wenn man Berlin dazu zählt. Der Höhepunkt werden aber die Bundestagswahlen am 26. September sein. Ohne Angela Merkel. Ihre Ära wird zu Ende gehen, und die große Frage ist, wer wird ihr folgen.

Aber auch die Landtagswahlen sind nicht ohne politischen Reiz. Es könnte zu einer deutlichen Verschiebung der Machtverhältnisse in den einzelnen Bundesländern und damit auch im Bundesrat kommen. Die Doppelwahl in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg am 14. März 2021 ist der Auftakt für den Wahlreigen.

Corona-Wahlkampf zu erwarten

Die Wahlen im ersten Halbjahr finden wahrscheinlich noch unter Corona-Bedingungen statt. Die Briefwahl dürfte damit wohl noch einmal an Bedeutung gewinnen. In den Ländern gibt es bereits Überlegungen und auch schon zum Teil Regelungen, bei anhaltend hohen Infektionszahlen in der Corona-Krise die Wahlen nur als Briefwahl stattfinden zu lassen. Damit könnte es ähnlich wie in den USA – auch wenn sich die Wahlsysteme in beiden Ländern unterscheiden – zu Debatten um die Gültigkeit und Rechtmäßigkeit der Wahlen kommen.

Fest steht: Die Corona-Pandemie und der Erfolg ihrer Bekämpfung werden als Thema die Wahlkämpfe dominieren. Ob immer noch die These stimmt, Krisen spielten eher den Regierenden in die Hände, wird sich dann erstmal angesichts der Einmaligkeit der Krise beweisen müssen. Viele soziale und wirtschaftliche Auswirkungen sind Stand jetzt noch gar nicht absehbar.

Baden-Württemberg

Für die Grünen geht es im Musterländle gleich um alles. Sollte ihr einziger Ministerpräsident, Winfried Kretschmann, fallen, wäre das ein Fehlstart ins Wahljahr. Denn Ende 2021 will man im Bund regieren, wenn nicht sogar die Kanzlerin stellen.

Erster grüner Ministerpräsident in Deutschland: Winfried Kretschmann Bildrechte: imago images/7aktuell Zwar punktet der in die Jahre gekommene Landesvater immer noch mit hohen Sympathiewerten, aber die Umfragen sind im Moment nicht ganz eindeutig, ob ihm die Schwaben und Badener das Vertrauen für eine dritte Amtszeit schenken.



Es gibt ein paar Kratzer im grünen Lack. Davon hat die krachende Niederlage bei den Oberbürgermeisterwahlen in Stuttgart wohl die tiefsten Spuren hinterlassen. Die grüne Kandidatin trat zum zweiten Wahlgang gar nicht mehr an. Die grüne Hochburg wird wieder von der CDU regiert.



Das gibt der Union Rückenwind. Auch für sie ist die Wahl sehr wichtig. Denn mit einem Sieg und der Zurückeroberung der Macht am Neckar würde es dem neuen CDU-Parteivorsitzenden einen erheblichen Vorteil im Kampf um die Kanzlerkandidatur mit der Schwesterpartei CSU verschaffen. Die Union schickt gegen Kretschmann eine Frau ins Rennen, die Kultusministerin Susanne Eisenmann. Ihre Chancen, Kretschmann abzulösen, werden als eher durchwachsen eingeschätzt.

Allerdings gibt es interessante Koalitionsmodelle nach den bisherigen Umfragen von Infratest dimap. Es könnte für eine neue politische Konstellation in einem deutschen Landesparlament knapp reichen, eine Kamerun-Koalition – ein Bündnis unter Führung der Grünen mit SPD und FDP. Möglich wäre aber auch eine sogenannte Deutschland-Koalition aus CDU, SPD und FDP. Allerdings müssen die Liberalen in ihrem einstigen Stammland erstmal den Sprung über die fünf Prozent schaffen. Sicherer scheint entweder die Fortsetzung von Grün-Schwarz oder umgekehrt, sollte Eisenmann gewinnen, Schwarz-Grün.

Nicht uninteressant dürfte in Baden-Württemberg das Abschneiden der AfD sein. Hier gelang ihr im März 2016 mit 15,1 Prozent das beste Wahlergebnis in einem westdeutschen Flächenland. Ganz so üppig fallen die Umfragen nicht mehr aus, aber aus dem Land kommen der Parteivorsitzende, Jörg Meuthen, und die wahrscheinliche Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, Alice Weidel. Beide sind sich in freundlicher Abneigung zugetan und konkurrieren um die Macht in der Partei.

Rheinland-Pfalz

Was Winfried Kretschmann für Baden-Württemberg ist, ist Malu Dreyer für Rheinland-Pfalz. Das Musterbild einer Landesmutter. Sie überstrahlt die Schwäche der eigenen Partei im Land zwischen Rhein und Mosel. Momentan jedenfalls liegt die SPD deutlich hinter der CDU.

Image und Ansehen: Malu Dreyer Bildrechte: Phoenix Aber so war es auch vor fünf Jahren. Am Ende wendete Dreyer mit ihrem Image und Ansehen das Blatt noch zugunsten der SPD gegen Julia Klöckner, heute Bundeslandwirtschaftsministerin. Allerdings reichte es nur noch für eine Ampel-Koalition mit den Grünen und der FDP, der bisher einzigen in Deutschland.



Olaf Scholz wäre es sicher nicht unrecht, wenn Dreyer dieses Modell fortsetzen könnte. Es käme dem SPD-Kanzlerkandidaten als Vorlage für den Bund weitaus mehr entgegen als die rot-grün-roten Überlegungen des linken Flügels der Partei. Aber vor allem geht es für Olaf Scholz um einen Sieg. Verlieren die Sozialdemokraten diese Hochburg wäre das ein ganz schlechtes Omen für die Bundestagswahl.

Gleiches gilt für die FDP. Der neue Generalsekretär der Bundespartei, Volker Wissing, ist bisher Wirtschaftsminister in Mainz. Fliegen die Liberalen hier raus, würde das auch als Fehlstart gelten. Bleiben sie drin, gäbe es neben der Fortsetzung der Ampel-Koalition noch die Möglichkeit für Schwarz-Grün oder auch eine Deutschland-Koalition aus CDU, SPD und FDP.

Thüringen

Während die Linkspartei in den beiden westdeutschen Ländern vom Einzug in die Landesparlamente ein unerfüllter Traum zu sein scheint, greift in Thüringen Bodo Ramelow zum dritten Mal nach der Krone des Ministerpräsidenten. Allerdings vorzeitig, denn die letzte Wahl liegt noch nicht einmal anderthalb Jahre zurück.