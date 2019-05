Kinderärzte besorgt Vorschulkinder leiden unter Sprachproblemen

"Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr" – das alte Sprichwort hat zuletzt wieder an Bedeutung gewonnen. Denn Pädagogen und Mediziner beobachten inzwischen viel genauer, wie sich Kinder in den ersten Lebensjahren entwickeln. Ihre Befunde lassen aufhorchen: Viele Jungen und Mädchen können nicht gut sprechen, ihre motorischen Fähigkeiten sind teilweise schlecht ausgebildet.

von Lydia Jakobi, MDR AKTUELL