Hintergrund sind einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge ungeklärte Differenzen zwischen Seehofer und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der CSU-Chef wollte demnach in seinem "Masterplan" die Abweisung von Asylsuchenden ermöglichen, die bereits in sicheren Drittstaaten Asyl beantragt hatten oder rechtskräftig aus Deutschland ausgewiesen worden waren.

Die CDU-Chefin und Kanzlerin hatte hingegen am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will" auf die Frage gesagt, ob sie Flüchtlinge an der Grenze zurückweisen lassen wolle: "Ich möchte, dass EU-Recht Vorrang hat vor nationalem Recht." Ihre Haltung gegenüber Seehofer wollte sie im ARD-Talk ausdrücklich nicht kommentieren. Die Gespräche mit ihrem Minister seien "vertraulich, der Plan ist noch nicht veröffentlicht".